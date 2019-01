São Bento demonstra interesse na contratação de goleiro do Ceará para 2019

Com vínculo até o final deste ano com o Ceará, o goleiro Renan pode estar de malas prontas para jogar em outro clube em 2019. Entre os interessados no arqueiro, o São Bento já consultou o empresário Cristian Mânica para saber a situação do atleta com o Vozão.

Em entrevista exclusiva para a reportagem do Rede Bom Dia, o agente explicou que não foi procurado pela diretoria do Vozão para tratar sobre a renovação de Renan. Caso ele não fique no clube cearense em 2019, o atleta ouvirá outros clubes interessados em seu futebol: “(Renan) tem contrato até final de 2018, ninguém nos procurou pra renovar. Algumas(sondagens). São Bento uma delas“, destacou o empresário.

Com o Everson de titular absoluto no gol do Ceará, o goleiro Renan tem sido pouco utilizado pelo técnico Lisca. Desde que chegou ao Vozão no final do ano passado, o arqueiro fez apenas dois jogos pelo clube.

Antes de chegar ao Vozão em dezembro do ano passado, o goleiro também atuou pelo Goiás onde jogou pelo clube esmeraldino em mais de 200 jogos em cinco temporadas. Renan é oriundo da categoria de base do Internacional, mas tem passagens pela Seleção Brasileira e também pelo Valência e pelo Xerez.

Pela Seleção, o goleiro disputou os Jogos Olímpicos de Pequim de 2008 entre as categorias sub-20 e sub-23. Na bagagem, Renan ficou na terceira colocação do Mundial sub-20 em 2005, além dos Jogos Olímpicos de 2008 da mesma categoria a medalha de bronze.