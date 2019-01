Manchester City e Manchester United se enfrentaram no Etihad Stadium pela 12ª rodada da Premier League. E os Citizens levaram a melhor por 3 a 1, gols de David Silva, Kun Aguero e Gundogan, com Martial descontando. O treinador Pep Guardiola levou a melhor sobre Mourinho pela 10ª vez (o português venceu cinco com mais sete empates). Confira outros números do clássico inglês:

Manchester City x Manchester United na história: 73 vitórias do United, 52 do City e 52 empates.

Pep Guardiola venceu José Mourinho por mais vezes contra qualquer outro técnico.

Pep Guardiola segue sem perder dois jogos seguidos em casa contra um mesmo treinador.

O Manchester United poderia ter vencido o Manchester City fora de casa pela segunda vez seguida. Apenas uma vez isso aconteceu: nas temporadas 2008/09 e 2009/10.

A partida foi a de número 300 de José Mourinho pela Premier League: 189 vitórias, 67 empates e 44 derrotas.

O Manchester United não havia perdido em suas últimas três visitas ao estádio do Manchester City.

David Silva pelo Manchester City: 361 jogos, 68 gols e 118 assistências.

Sergio Aguero participou de 23 gols em seus últimos 14 jogos em casa pelo Manchester City: 18 gols e cinco assistências.

Sergio Aguero se tornou o estrangeiro com mais gols no clássico (9), superando Eric Cantona (8).

Gundogan pelo Manchester City: 76 jogos, 13 gols e 12 assistências.

Sergio Aguero pelo Manchester City: 307 jogos, 210 gols e 61 assistências.

Martial marcou pela quinta rodada seguida de Premier League, sendo o sétimo na história. Um jogador do Manchester United não conseguia o feito desde janeiro de 2013, com Robin van Persie.

Martial pelo Manchester United: 150 jogos, 43 gols e 26 assistências.

José Mourinho não perdia como visitante para times de Pep Guardiola desde 2011, pela Supercopa da Espanha – Barcelona 3×2 Real Madrid.

Escalações

Gols: David Silva (12′), Aguero (48′), Martial (58′) e Gundogan (86′)

Cartões amarelo: Bernardo Silva (Manchester City); Luke Shaw (Manchester United)

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Laporte e Mendy; Bernardo Silva, Fernandinho e David Silva (Foden 92′); Mahrez (Sané 62′), Sterling e Aguero (Gundogan 75′). Técnico: Pep Guardiola

Manchester United: De Gea; Young, Smailling, Lindelof e Shaw; Matic, Herrera (Mata 73′) e Fellaini; Lingard (Lukaku 57′), Martial e Rashford (Sánchez 73′). Técnico: José Mourinho

Confira abaixo aos melhores momentos: