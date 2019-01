Futebol na TV: confira os jogos desta quarta-feira com transmissão ao vivo

Nesta quarta-feira, 11 jogos serão transmitidos na televisão, entre Liga dos Campeões, Sul-Americana, Campeonato Chinês e Copa do Brasil Sub-17. Confira:

9h30 – Shanghai SIPG x Beijing Renhe FC – Campeonato Chinês

A ESPN Brasil transmite o jogo. O time da casa é o líder com 65 pontos, cinco a mais que o Ghangzhou Evergrande, vice, após 28 rodadas e não perde há 13 jogos – 11 vitórias e dois empates. A equipe visitante é a quarta com 50 pontos e não vence há três partidas pela liga, com duas igualdades e uma derrota.

15h55 – Valencia x Young Boys – Liga dos Campeões

O Space e o EI Plus (internet) transmitem a partida. O Valencia é o terceiro no grupo H com dois pontos e o Young Boys é o lanterna com um. Jogando na Suíça, as equipes empataram por 1 a 1. Na temporada, os suíços não perdem há cinco jogos, com três vitórias e dois empates. Os espanhóis perderam seu último compromisso em 2018/19 para o Girona, por 1 a 0, em casa.

15h55 – CSKA Moscou x Roma – Liga dos Campeões

O TNT, o Facebook do Esporte Interativo e o EI Plus (internet) transmitem o duelo. O CSKA é o terceiro do grupo G com quatro pontos, enquanto a Roma é a segunda com seis. Ambos atrás do líder Real Madrid, que também tem seis. Os italianos não perdem há três jogos na temporada, com dois empate seguidos. Os russos não vencem há três compromissos, com uma igualdade e dois reveses.

16h – Fluminense x Corinthians – Copa do Brasil Sub-17

O SporTV transmite o confronto. As equipe se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final. Na ida, em São Paulo, o Fluminense venceu por 4 a 2 e agora tem a vantagem do placar atuando nas Laranjeiras. Quem avançar encara Vasco ou Palmeiras (na ida no Rio de Janeiro, 1 a 0 para os cariocas).

18h – Viktoria Pizen x Real Madrid – Liga dos Campeões

O TNT e o EI Plus (internet) transmitem o jogo. O Real Madrid é o líder do grupo G com seis. O Viktoria Plzen é o lanterna com apenas um. Os espanhóis somam duas vitórias seguidas na temporada, ambas com Solari de técnico interino. Os tchecos venceram seu último compromisso pela liga nacional – 1 a 0 no Ostrava.

18h – Bayern de Munique x AEK Atenas – Liga dos Campeões

O Space e o EI Plus (internet) transmitem a partida. O Bayern de Munique é o segundo do grupo E com sete pontos, mesma pontuação do líder Ajax. Na temporada, a equipe soma cinco jogos sem derrota, com quatro empates e um empate. Os gregos estão na lanterna da chave, zerados.O time não perdeu seus últimos três compromissos em 2018/19, com dois triunfos e uma igualdade.

18h – Manchester City x Shakhtar Donetsk – Liga dos Campeões

O Facebook do Esporte Interativo e o EI Plus (internet) transmitem o duelo. O Manchester City é o líde do grupo F com seis pontos, enquanto o Shakhtar o último com dois. Os ingleses somam cinco vitórias seguidas na temporada e não perdem há 10 partidas. Os ucranianos venceram seus últimos três jogos em 2018/19, dois pela liga nacional e um pela Copa da Ucrânia.

18h – Lyon x Hoffenheim – Liga dos Campeões

O EI Plus (internet) transmite o confronto. O Lyon é o segundo do grupo F com cinco pontos e não perde há quatro partidas na temporada, com duas vitórias e dois empates. O Hoffenheim é o terceiro com dois pontos e venceu o Bayer Leverkusen em seu último jogo, pela liga alemã, por 4 a 1, fora de casa.

18h – Juventus x Manchester United – Liga dos Campeões

O Facebook do Esporte Interativo e o EI Plus (internet) transmitem o jogo.A Juventus tem 100% de aproveitamento até aqui e é a líder do grupo H com nove pontos. O time ainda não perdeu na temporada após 14 jogos, com 13 vitórias e um empate. Um triunfo contra os ingleses classifica o time italiano. Os Reds Devils ocupam a segunda posição na chave com quatro pontos e somam duas vitórias seguidas em 2018/19, ambas pela Premier League (Bournemouth e Everton).

18h – Benfica x Ajax – Liga dos Campeões

O EI Plus (internet) transmite a partida. Ambas as equipes somam sete pontos no grupo E, com os holandeses na liderança por conta da vantagem no confronto direto. Eles, aliás, somam seis vitórias seguidas na temporada e não perdem há nove jogos. Os portugueses perderam seus últimos três compromissos em 2018/19.

21h45 – Atlético-PR x Fluminense – Copa Sul-Americana

A TV Globo (menos SP), SporTV e o Fox Sports transmitem o duelo. Confronto brasileiro pelas semifinais da competição. O vencedor do confronto encara Junior Barranquilla ou Independiente Santa Fe, ambos da Colômbia, na decisão.