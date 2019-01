Brasileirão 2018: Rodada de domingo (11) é marcada por empates

O Brasileirão 2018 teve um domingo (11) cheio de empates. Das cinco partidas disputadas, quatro delas terminaram sem vencedor e estas igualdades mexeram com a tabela de classificação.

O Rede Bom Dia mostrará a você um resumo do dia e das principais partidas que aconteceram no dia.

Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras

O Galo bem que tentou, mas o Verdão foi atrás da reação e conseguiu um empate importante por 1 a 1, resultado este que mantém o Alviverde no topo do Brasileirão (67 pontos) e com distância em relação aos rivais.

Já o Atlético-MG se vê com 47 pontos e corre o risco de deixar o G-6 em caso de vitória do Santos na segunda-feira (12) sobre a Chapecoense no encerramento da rodada.

Ceará 1 x 1 Internacional

Muito do alívio palmeirense veio do empate colorado por 1 a 1 com o Ceará. O resultado deixa o Inter com 62 pontos e cinco atrás do Palmeiras, mas se tornando o perseguidor principal do Alviverde nestas rodadas finais.

O Vozão ainda não se vê totalmente longe da zona de rebaixamento. O time soma 38 pontos e tem a distância de três pontos da zona de rebaixamento, freando a reação do time de Lisca.

Vitória 2 x 2 Bahia

Em outra partida de importância na luta contra o Z-4, o Ba-Vi terminou empatado. O empate foi benéfico um pouco mais para o Bahia, que soma 41 pontos e consegue alguma distância em relação à zona de rebaixamento.

Com 35 pontos, o Vitória é o primeiro time dentro do Z-4 e o empate acabou prejudicando muito as chances do time de deixar a parte da degola.

Grêmio 2 x 1 Vasco

De virada, o Tricolor gaúcho bateu o Vasco por 2 a 1 e fica na quarta posição do Brasileirão, com 58 pontos. O time de Renato Gaúcho se beneficiou do empate do São Paulo com o Corinthians para ficar na última vaga para a fase de grupos.

O Gigante da Colina perde a chance de se afastar da zona de rebaixamento com este resultado. O time segue com 38 e a três pontos acima do Z-4, levando o sofrimento para as próximas rodadas.

Fluminense 0 x 0 Sport

O único jogo sem gols do dia aconteceu no Maracanã. O Fluminense vai a 41 pontos e não espanta totalmente a ameaça do rebaixamento mas consegue se colocar na zona da tabela de classificação para a Sul-Americana.

Para o Sport, o empate foi bem vindo, pois manteve o time fora do Z-4. O time pernambucano soma 37 e mantém distância de dois pontos da degola.

Veja também

Veja chances de rebaixamento do Campeonato Brasileiro após os jogos desse domingo (11)

(Crédito da foto: Divulgação/CBF)