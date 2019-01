Chile lança a maior frota de ônibus 100% elétricos da América Latina

No dia 13 de dezembro de 2018, o governo chileno realizou a cerimônia de entrega dos 100 ônibus elétricos BYD K9FE em Santiago, no Chile. O evento marcou também a chegada da maior

frota de ônibus 100% elétricos na América Latina, impulsionando a revolução da eletrificação do transporte público no país.

Estiveram presentes na cerimônia o presidente do Chile, Sr. Sebastián Piñera; a Ministra dos

Transportes do Chile, Sra. Gloria Hutt; o Diretor do Metropolitan Public Transportation, Sr.

Fernando Saka; a Vice-presidente sênior da BYD Company Limited e Presidente da BYD Motors

Inc., Sra. Stella Li; a Gerente da BYD Chile, Sra. Tamara Berríos; a CEO da Enel X Americas, Sra.

Simone Tripepi; o CEO da Enel Chile, Sr. Paolo Palotti; o Gerente Geral da Metbus, Sr. Juan Pinto

e o Diretor da Metbus, Sr. Héctor Moya.

A parceira local da BYD, Enel, entregou a frota para a operadora de ônibus Metbus. Os 100

ônibus K9FE atenderão às áreas mais importantes de Santiago. Esses ônibus são equipados com

a mais recente tecnologia de baterias da BYD, com uma única carga cobrindo mais de 250

quilômetros.

O Presidente do Chile afirmou orgulhosamente que esta é a maior frota de ônibus 100%

elétricos da América Latina e que este novo “Transporte do terceiro milênio” melhorará a

qualidade de vida de todos os chilenos. Ele também reiterou o sério aviso do ex-presidente dos

EUA, Barack Obama, “somos a primeira geração a sentir os efeitos da mudança climática e a

última geração que pode fazer algo a respeito”.

A Gerente da BYD Chile, Sra. Tamara Berríos, afirmou que “a BYD se orgulha de fazer parte desse

momento histórico para o Chile. Isso posiciona Santiago como líder entre as cidades

sustentáveis da América Latina”.

Os ônibus elétricos da BYD já estão operando em outras partes do Chile e sua tecnologia

avançada passou nos padrões de certificação de ônibus do país. A filial da BYD no Chile foi criada

em 2014 com a missão de promover o negócio de veículos elétricos em todo o país. Em maio

de 2016, a BYD lançou seu primeiro ônibus elétrico para serviços comunitários no Chile e, em

maio de 2017, a BYD ganhou o primeiro pedido de compra de dois ônibus 100% elétricos no

país.

Gigante global pioneira em energia limpa, a BYD foi fundada em 1995 e rapidamente se tornou

a maior fabricante mundial de baterias recarregáveis, sistemas de armazenamento de energia,

ônibus e caminhões 100% elétricos. Desde 2015, a BYD também vem surpreendendo o mundo como a maior fabricante de automóveis elétricos e híbridos plug-in do mundo (2015, 2016 e

2017).

A empresa está presente em cinco continentes, mais de 50 países e em cerca de 200 cidades e

têm entre seus sócios o americano Warren Buffet. Com mais de 220 mil funcionários

distribuídos em 40 fábricas ao redor do globo (sendo 20 mil engenheiros pesquisadores), a

chinesa BYD é, ainda, a segunda maior fornecedora de componentes para celulares, tablets e

laptops no mundo para outras marcas globais, e considerada uma das 15 empresas que estão

mudando o mundo para melhor, “Change The World”, da Revista Fortune.

Em 2016, a BYD ganhou o prêmio Zero Emission Eco system da ONU, na categoria grandes

corporações. Em 2016, a empilhadeira elétrica da BYD ganhou o prêmio IFOY de melhor

empilhadeira elétrica do mundo. A primeira vez que uma marca não europeia ganha o principal

prêmio do setor de logística na Europa.

No Brasil, a BYD abriu sua primeira fábrica em 2015 para produção de ônibus elétricos e

comercialização de veículos e empilhadeiras em Campinas, interior de São Paulo. Em abril de

2017, neste mesmo local, inaugurou sua planta de produção de módulos fotovoltaicos. A BYD

Brasil já emprega mais de 300 funcionários nas cidades de Campinas e São Paulo.