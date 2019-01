Novo SUV da Volkswagen, o Tarek, chegará ao Brasil em 2019

A famosa indústria automobilística Volkswagen está se valendo do Salão de Guangzhou, localizado na China, para apresentar um novíssimo modelo de carro, mais especificamente um SUV, cujo nome em terras chinesas é Tharu. O aguardado modelo será lançado aqui no Brasil em 2019, com o nome de Tarek. O veículo será fabricado na Argentina, na cidade de Pacheco.

Esse projeto do novo SUV da Volkswagen gastará US$ 650 milhões em General Pacheco.

Características do Tarek

Montado em cima de uma plataforma MQB, o Volkswagen Tarek apresenta as seguintes medidas:

Comprimento: 4,45 metros.

Largura: 1,84 metros.

Altura: 1,63 metros.

Entre-eixos: 2,69 metros.

Trata-se de um SUV de porte médio. O intuito é que ele fique situado entre o T-Cross e o Tiguan.

Na China, o Tarek conta com motores EA211 1.4 TSI de 150 cavalos e 25,5 kgfm na versão 280 TSI, que lá não corresponde precisamento ao torque em newton-metro. Por outro lado, a versão 330 TSI tem motor EA888 2.0 TSI com 186 cavalos e 32,5 kgfm. Ambos são equipados com câmbio DSG, embora haja opção manual no 1.4.

Aqui no Brasil, o Tarek deve trilhar um caminho similar no que concerne a motorização, utilizando o 1.4 TSI Flex nacional e às vezes o 2.0 TSI com alguma coisa entre 180 e 230 cavalos, apesar de no primeiro câmbio poder ser o Tiptronic de seis marchas. O SUV possui igualmente a opção de tração 4Motion na China e talvez ofereça o mesmo item no Brasil.

Outro elemento que se aguarda no Brasil é que o Tarek proporcione também sistemas de segurança mais robustos e sólidos, como, por exemplo, um sistema de frenagem automática dotado de detecção de pedestres, um controle eficiente de cruzeiro adaptativo, além de um alerta de faixa e tráfego lateral, entre várias outras coisas.

Quando preenchido com gasolina, o Tarek 2019 rende 13,9 Km/l, dirigindo-sena cidade e18,5 Km/l dirigindo-se na estrada, o que representa uma economia bastante expressiva.

Itens de série do Tarek 2019

Ar-Condicionado;

“ABS” com “EBD”;

Controle eletrônico de Estabilidade “ESC”;

Controle de tração “ASR”;

6 airbags (2 frontais com desativação do lado do passageiro, 2 laterais nos bancos dianteiros e dois de cortina);

Controle eletrônico de velocidade;

Rodas de liga leve Aro 17″: “Philadelphia” com pneus 235/55 R17;

Descanso de braço dianteiro central com porta-objetos, portando uma regulagem longitudinal e de altura;

Valor do Tarek 2019

Os valores do Tarek 2019 estarão situados numa faixa de preço entre R$ 100.000,00 e R$ 130.000,00 mil.